Die Olympischen Spiele in Peking mit den aussergewöhnlichen Leistungen des Schweizer Skiteams haben Didier Cuche diesen Winter grosse Freude gemacht. Selber hat er 1998 an Olympia in Nagano eine Silbermedaille gewonnen. In Erinnerung geblieben sind ihm aber die Spiele in Vancouver 2010: Angereist war er als grosser Favorit, hatte er doch kurz vorher Kitzbühel gewonnen. Am letzten Training gings hoch zu und her, die Medien rissen sich um ihn. Die Frage: «Morgen holen Sie Gold, oder?»