Pascal Jenny hat den Welthandball fest im Griff

Der Moment, der alles verändert, spielte sich am Wohnzimmertisch in Arosa GR ab. Der Präsident des Schweizerischen Handball-Verbands Pascal Jenny (51) sitzt mit seiner Frau Franziska (43) und den drei Kindern zusammen. «Ich habe sie gefragt, ob ich das Mandat der Internationalen Handballföderation (IHF) übernehmen darf», erzählt er. Die Kinder nickten sofort. Die Frau sagte Nein. Jenny lacht, wenn er davon erzählt. Nicht aus Leichtsinn, sondern aus Ehrlichkeit. Alle wissen, was diese Aufgabe bedeutet: noch mehr Reisen, noch weniger Zeit zu Hause. Jenny ist nur zwei Tage pro Woche daheim, der Rest spielt sich in Zügen, Hotels und Sitzungssälen ab. «Meine Frau sagt mir auch klar, dass ich zu wenig zu Hause bin. Und sie hat damit recht.»
Doch die Familie weiss auch, wie wichtig ihm diese Aufgabe ist, und gerade seine Frau hält ihm den Rücken frei: «Ich wollte das einfach unbedingt. Der Handball liegt mir so am Herzen und auch dass ich international etwas verändern könnte. Ich musste es tun.» Dass seine eigenen Kinder keine eingefleischten Handballfans sind, erzählt er mit Humor. «Das haben wir als Eltern leider nicht hingekriegt!» Er lacht. Aber sportbegeistert seien sie. Die Töchter Nora (15) und Milena (11) reiten und machen Rhönrad, Sohn Diego (13) spielt ambitioniert Eishockey beim HC Davos. Für den Vater, der Tourismusdirektor von Arosa ist, nicht ganz einfach. Wenige Wochen nach dem Stubentischgespräch also steht Pascal Jenny in Kairo, Ägypten. Umgeben von Delegierten aus der ganzen Welt, wird er zum Vorsitzenden der IHF-Kommission für Organisation und Wettbewerb gewählt. Über 60 Prozent der Stimmen fallen auf ihn. Als erster Schweizer überhaupt. «Eine riesige Freude – und eine grosse Genugtuung», sagt Jenny.
Für den früheren Nationalspieler und Captain mit 73 Länderspielen ist es ein logischer nächster Schritt, für den Schweizer Handball ein Meilenstein. Jenny verantwortet nun auf strategischer Ebene sämtliche internationalen Grossanlässe: Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren. Er entscheidet mit, wo sie stattfinden, in welchem Format sie gespielt werden und wie attraktiv sie für Publikum und Medien sind. Besonders im Hinblick auf Olympia 2028 in Los Angeles ist seine Rolle zentral. Jenny vertritt den Handball gegenüber dem Olympischen Komitee in den USA. «Sichtbarkeit ist entscheidend», sagt er. Handball solle weltweit wachsen – nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, Asien und Afrika. «An Olympia 2024 in Paris war Handball nach Fussball medial die zweitbeliebteste Ballsportart. Das zeigt, welches Potenzial da ist.»
Grosse Erwartungen
Potenzial sieht er auch in seinem Werdegang: Nach seiner Spielerkarriere wechselte er in den Tourismus, wurde Direktor in Arosa – ohne klassische Ausbildung. «Mein damaliger Chef sagte: Du warst Captain einer Nationalmannschaft, das schaffst du.» Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen prägen ihn bis heute. «Im Sport bekommst du sofort ein Resultat. Als Funktionär weisst du oft erst Jahre später, ob du richtig entschieden hast. Das ist sehr spannend.» Diese Gelassenheit hilft ihm heute – ebenso wie der Spiegel, den ihm der Sport stets vorgehalten habe.
Und dann ist da der Schweizer Handball. Jenny gerät ins Schwärmen. Zum ersten Mal seit 2004 erreichten die Männer Mitte Januar wieder ein EM-Hauptfeld, welches dieses Jahr in Schweden, Norwegen und Dänemarkt ausgetragen wurde. «Ich bekomme Gänsehaut. So gut waren wir noch nie.» 2028 wird die EM in der Schweiz stattfinden – Jenny nun als Hauptmitorganisator. «Ganz ehrlich: Dort holen wir eine Medaille. Ich spüre es. Es ist jetzt realistisch geworden!» Und Jenny geht noch weiter: «Das grosse Ziel ist dann eine olympische Medaille in Brisbane 2032.» Warum nicht schon 2028 in Los Angeles? Jenny lacht. «Das werden die Trainer nicht gern hören. In L. A. wünsche ich mir eine Teilnahme, in Brisbane erwarte ich in Anbetracht der heutigen Altersstruktur der Frauen- und Männerteams eine Medaille.» Schliesslich habe der Schweizer Handball nun eine Stimme auf der Weltbühne.