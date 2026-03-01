Pascal Jenny hat den Welthandball fest im Griff

Doch die Familie weiss auch, wie wichtig ihm diese Aufgabe ist, und gerade seine Frau hält ihm den Rücken frei: «Ich wollte das einfach unbedingt. Der Handball liegt mir so am Herzen und auch dass ich international etwas verändern könnte. Ich musste es tun.» Dass seine eigenen Kinder keine eingefleischten Handballfans sind, erzählt er mit Humor. «Das haben wir als Eltern leider nicht hingekriegt!» Er lacht. Aber sportbegeistert seien sie. Die Töchter Nora (15) und Milena (11) reiten und machen Rhönrad, Sohn Diego (13) spielt ambitioniert Eishockey beim HC Davos. Für den Vater, der Tourismusdirektor von Arosa ist, nicht ganz einfach. Wenige Wochen nach dem Stubentischgespräch also steht Pascal Jenny in Kairo, Ägypten. Umgeben von Delegierten aus der ganzen Welt, wird er zum Vorsitzenden der IHF-Kommission für Organisation und Wettbewerb gewählt. Über 60 Prozent der Stimmen fallen auf ihn. Als erster Schweizer überhaupt. «Eine riesige Freude – und eine grosse Genugtuung», sagt Jenny.