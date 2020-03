Patti Basler: «Humor gehört zur seelischen Gesundheit»

Patti Basler, was hat Sie zu «Apocalypso TV» veranlasst?

So blöd es tönt, sehe ich unsere Aufgabe nebst Unterhaltung und Beruhigung in der Information. Es gibt wirklich viele Leute, die glauben, dass alles nicht so schlimm ist. Dabei wirds noch schlimmer, bevors besser wird. Und ich weiss – da ich die einzige Zuschauerin bin, die noch SRF und so Quizshows schaut –, dass die Leute ihr Mathewissen von der Oberstufe nicht mehr haben. Exponentielle Kurve berechnen, was für mich als Erziehungswissenschaftlerin zum Alltag gehörte, ist bei den Leuten nicht in den Köpfen. Und da spüre ich die Lehrerin in mir. Mein innerer Sauhund hat angefangen zu bellen und zu knurren und sagte: Lass mich raus und mach Volkserziehung!