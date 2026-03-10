Philipp Fankhauser bricht Tour ab

Mit berührenden Zeilen wendet sich heute Dienstag der Berner Blues-Star Philipp Fankhauser (62) an seine Fans. In einer von der Management-Stelle verschickten Mail unter dem Titel «Auszeit - Philipp Fankhauser rüstet sich für die nächsten zwanzig Jahre» heisst es: «Meine Lieben, in den letzten Jahren hatte ich mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen. Ich habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, mich vollständig auf meine Gesundheit und meine Genesung zu konzentrieren. Nach reiflicher Überlegung und dringender Empfehlung meines Arztes werde ich mich in den nächsten Tagen in eine mehrmonatige Therapie begeben.»