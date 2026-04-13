Plötzlich übernimmt Grünen-Trede Büssis SRF-Job

Apropos Ende: Ein solches ist auch für Baschi (39) und seine Ehefrau Alana Netzer (38) in Sicht – zumindest, was ihre Schwangerschaft betrifft. So ist dem Gespräch zwischen Büsser und dem Sänger – der in der Sendung seinen Song «Bring En Hei» zum Besten gab – zu entnehmen, dass das Ehepaar die Geburt des Sohnes in den nächsten Tagen erwartet. «In einer Woche wird sich mein Leben verändern.» Für ihn und Netzer ist es das erste Kind.