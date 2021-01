Meta Hiltebrand – die auch als TV-Köchin bekannt ist – erzählt Moderator Urs Gredig, 50, dass sie ihre Gagen immer in ihr Restaurant investiert habe. Dieses Geld fehlt aktuell, denn Risiko-Schweizer seien über die Landesgrenzen hinaus nicht mehr so beliebt. «Ich spüre an meinem eigenen Leib, dass man sich zweimal überlegt, Meta zu buchen für einen Job.» Voraussichtlich bleiben alle Beizen bis Ende Februar geschlossen.