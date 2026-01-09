Beten Sie für die Opfer und deren Angehörige?

Natürlich, jeden Tag. Ich weiss nicht, ob es einen anderen Ansatz gibt, der besser ist als das Gebet. Was kann man tun? Bei den Menschen präsent sein, die Hand ausstrecken, da sein. Ich glaube, dass Worte dabei nicht so wichtig sind. Es ist schwierig, denn Worte können die komplizierten Gefühle oft nicht richtig ausdrücken. Und weil jeder sehr verletzt ist, kann ein Wort im schlimmsten Fall noch mehr Verletzung hinzufügen. Aber ich glaube, dass die Anwesenheit wichtig ist. Die Freundschaft, ein Blick, ein Lächeln.