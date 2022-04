Priorin Irene über ihr Glück im Dienste des Herrn

Regelmässig beherbergt das Kloster weibliche Gäste, die mit den Nonnen durch den Tag gehen. Die Nachfrage ist rege. «Die Menschen suchen das: in die Stille kommen, sich rausnehmen aus dem Treiben dieser Welt. Sich selber sein, doch in Gesellschaft.»Ein wichtiger Termin der Gemeinschaft ist das öffentliche «Gebet am Donnerstag» in der Kirche. Vor drei Jahren hat es die Priorin ins Leben gerufen. «Es braucht Veränderungen in unserer Kirche!», fordert die Feministin. Für Gleichberechtigung von Frau und Mann, gegen sexuellen und Machtmissbrauch in der kirchlichen Gemeinschaft: Das sind die Themen bei diesem gemeinsamen Gebet. An über 100 Orten gibts mittlerweile solche Gebetsveranstaltungen.