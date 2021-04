«Privat brauche ich keinen Luxus»

An diesem Vormittag ist es frisch, die Outfits von Nadine Strittmatter sind luftig. Dass sie während des Shootings friert, sieht man dem Topmodel auf den Bildern nicht an. In den Pausen wärmt sie ihre Finger an einem Teebecher. «Dass die Giraffen nicht aus ihrem Gehege rauskommen wollen, verstehe ich», sagt das Model und lacht. Das Shooting findet in der Lewa Savanne des Zoos in Zürich statt – denn das Model hat eine besondere Verbindung zu Afrika.