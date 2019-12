Der Trainer des Clubs, Ludovic Magnin, kämpft vorne am Rednerpult mit den Tränen. Hat aber auch gleich noch eine lustige Anekdote bereit: «Ich fragte Herrn Kuhn mal an einem Abend auf dem Feusisberg im Namen der Mannschaft, ob wir in den Ausgang gehen dürfen. Seine Antwort: Nein. Aber ich schlafe tief, sehr tief!»