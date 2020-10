Eine Karriereplanung gibt es nicht bei der 29-jährigen Bernerin, die in Hindelbank im Emmental BE auf­gewachsen ist. So viele Interessen, so viel Tatendrang, so viele Optionen – und Reusser nimmt alle Erfahrungen, die sich ihr bieten, enthusiastisch und mit offenen Armen an. Nun eben: Velo­profi. Die ausgebildete Ärztin hat dafür im Februar 2019 ihre Assistenzarztzeit in der Chirurgie abgebrochen und ist auf den Bauernhof der Eltern zurückgezogen, weil im Radsport der Frauen nicht viel Geld zu verdienen ist.