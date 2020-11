Radsportler Franco Marvulli sattelt um und wird Sänger

Der 20-fache Grand-Slam-Champion Roger Federer ist nach einer Operation am rechten Knie von den Tennisplätzen verschwunden. Doch er weiss sich abzulenken: mit Musik. Okay, er trifft nicht jeden Ton so sauber wie seine Tennisbälle. Trotzdem schafft er es, die Leute zum Mitsingen zu animieren. Zumindest die im Werbespot. Gemeinsam singen sie den Beatles-Klassiker «With a little help from my friends». Es ist nicht das erste Mal, dass King Roger trällert, schon in der Vergangenheit postete er Videos, in denen er mit Tennis-Kollegen singt. Mit einer Musikkarriere wird es wohl schwierig, als Hobby allerdings macht es sich gut.