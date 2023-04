Der Goldjunge aus Zone 32

Als jüngstes von vier Kindern und einziger Sohn spürt er «den Druck, dass aus mir was werden soll». Als er auf MTV erstmals 50 Cent sieht, ist für ihn klar: «Ich will Rapper werden wie er, so sprechen, so gehen und mich so kleiden – da war ich elf.» Er beginnt zu reimen, schreibt als Erstes ein Lied über den Krieg. Die Schule beginnt er zu vernachlässigen, kommt öfters mal mit der Polizei in Konflikt. «Weder meine Herkunft noch mein familiäres Umfeld gaben mir Grund, falsch abzubiegen, aber ich tat es.» Seine Eltern stehen dennoch stets zu ihrem Sohn. «Auch als ich schon 18 war, haben sie mich lieber einmal mehr ‹zämegschisse› als aus dem Haus geworfen.» Bei der Coop-Tankstelle Wetzikon, die seine Cousine führt, absolviert er eine Lehre im Detailhandel – und kündigt nach Abschluss, um sich voll der Musik zu widmen.