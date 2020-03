Diese erneute Hiobsbotschaft trifft viele Branchen mit voller Härte, ist aber offensichtlich zwingend nötig, denn das Coronavirus breitet sich auch an diesem Wochenende weiter rasant aus. Inzwischen sind auch immer mehr Stars mit dem Coronavirus infiziert. Während Prominente wie etwa Marco Solari, Präsident des Film Festivals Locarno, positiv auf COVID-19 getestet wurden und damit Klarheit haben, sind andere Schweizer Stars in der Schwebe: Rapperin Loredana Zefi, 24, wurde der Corona-Test verweigert, wie sie in ihrer Insta-Story offenbart.