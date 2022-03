Reaktionen nach Bettina Ramseiers «Kassensturz»-Premiere

Ramseier war ab Okter 2018 Korrespondentin in Berlin (wo sie die Schweizer Illustrierte letztes Jahr besuchte), für die neue Herausforderung «Kassensturz», zog die gebürtige Winterthurerin mit ihrem Mann und den zwei Söhnen von der deutschen Hauptstadt zurück in die Schweiz. Auf den ersten Blick hat der Korrespondetinnen-Job wenig mit dem der «Kassensturz»-Moderatorin zu tun. Doch Bettina Ramseier sieht im Interview mit «Espresso» auf Radio SRF 1 einige Parallelen: «Es spielt keine Rolle, ob es um Krieg und Frieden oder um Damenstrümpfe geht. Wir haben in der Schweiz eine grosse Verantwortung, weil es uns so gut geht.»