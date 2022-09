«Bestes Geschenk als Kind? Volljährigkeit»

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulschatz?

Nein. So gut kann er nicht gewesen sein.



Ihr schönstes Geschenk als Kind?

Die Volljährigkeit. Ich mochte die Kindheit nicht so sehr.



Ihr Lieblingsbild im Fotoalbum aus Kindertagen?

Ich sitze auf einer Polizeiabsperrung in New York. Im Hintergrund sieht man das alte World Trade Center. Ich sehe gelangweilt aus.



Welche Filme haben Ihr Leben massiv beeinflusst?

«Zurück in die Zukunft», «Kevin – Allein zu Haus» und «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei».