«Kriege eine zweite grosse Klappe»

Nun wendet sich der 60-Jährige direkt aus dem Spitalbett an seine Fans und zeigt sich kurz vor der heutigen Operation (26. Juni 2023) bestens gelaunt. «Ich habe gerade die letzte Nacht mit meiner kaputten Herzklapper hinter mir und jetzt kommen sie mich dann gleich holen», sagt Rindlisbacher in einem Handy-Video und fügt optimistisch an: «Alles kommt gut!»