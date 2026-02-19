Reto Hanselmann will die Pride retten

Er will Zurich Pride unterstützen

Auch die finanziell angeschlagene Zurich Pride soll vom Anlass profitieren. «Ich bin für eine Zusammenarbeit offen. Aber auch ohne Abmachung ist für mich klar, dass ich den Anlass finanziell unterstützen will. In welchem Rahmen, weiss ich noch nicht.» Zudem will er Sponsoren, die ihn auch bei seinen anderen Partys unterstützen, mit ins Boot holen. «Dem Publikum soll etwas geboten werden. Es sollen auch hochkarätige Acts vor Ort sein. Ich denke da beispielsweise an Conchita Wurst.»