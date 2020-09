Rinderknecht outete sich versehentlich auf der Strasse

Doch ganz so neu war es dann doch nicht, wie die Zürcherin nun bei «Schlussendlich lesbisch» auf «SRF Virus» erzählt. Der Reiz am gleichen Geschlecht ist schon früh da. «Ich glaube, alle dökterlen ein bisschen rum, nicht? Und das war auch bei mir so, sowohl mit Buben als auch mit Mädchen», sagt sie. «Es ist so ein Gefühl, das hochkommt, dass man vielleicht interessiert sein könnte, auch mal etwas auszuprobieren mit demselben Geschlecht.»