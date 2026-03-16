Robin Cuche hat Gold im Blut

Robin Cuche (27) steht auf. Ihm ist es ein Bedürfnis, ein paar Worte an die Gäste im House of Switzerland in Cortina d’Ampezzo zu richten. Er verzichtet auf eine ausufernde Rede, sondern bedankt sich bei den Menschen, die ihn unterstützen. Der 27-Jährige aus Saules NE im Val-de-Ruz ist die grosse Schweizer Figur bei den Paralympics Milano Cortina 2026. Am ersten Wettkampftag gewinnt er die Abfahrt souverän. Das löst intensive Emotionen aus. Tränen fliessen, immer und immer wieder. «Egal, was noch kommt: Diese Winterspiele sind jetzt schon ein Erfolg», sagt er. Zwei Tage später startet der Neuenburger im Super-G, schüttelt im Ziel den Kopf, weil er sich ärgert. Eine Stelle hat er nicht sauber erwischt, aber das fällt nicht ins Gewicht. Cuche ist wieder schneller als alle anderen – und krönt sich zum Doppel-Paralympics-Gewinner.