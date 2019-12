Weisser Sand statt Schnee

Roger Federer feiert Weihnachten bei 30 Grad

Der Christbaum ist bereits dekoriert und Guetsli werden auch gebacken. Und doch feiern Roger Federer und seine Familie Weihnachten so ganz anders, als er es aus seiner Kindheit kennt: Sie verbringen die Festtage in Dubai. In einem Interview verrät Roger, auf welches Geschenk seine Kinder vergeblich hoffen.