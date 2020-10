Für Teddy, 5, ist es heute eine anstrengende Gassi- Runde. Das Malteserhündchen zieht sein Herrchen an der Leine die steile Treppe vom Musikstudio auf die Strasse und an die Sonne – und muss schon einen Stopp einlegen. Es wird nicht der letzte sein. Immer wieder bleibt Jesse Ritch, 28, stehen, nimmt Glückwünsche von Passanten entgegen, posiert mit einer Lädelibesitzerin für ein Selfie, hört sich aufmunternde Worte von Bekannten an: «Toll gemacht!» Mit seiner Finalkür bei der diesjährigen Staffel der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?» ertanzte sich der Berner vergangenes Wochenende nicht nur den Sieg, sondern er rührte mit seinem neuen Song «Schnufe» die Jury zu Tränen – und berührte die Herzen vieler TV-Zuschauer.