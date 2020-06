Du hast auch auf Instagram gezeigt, dass du die Bühne vermisst: In Bühnenoutfits hast du den Frühlingsputz gemacht. Gibt’s schon einen Plan, wann die Outfits wieder auf der Bühne zum Einsatz kommen – und du das neue Album vielleicht auch vor Fans live präsentieren kannst?

Am 12. Juni findet mein erstes Autokinokonzert in Karlsruhe statt und ein weiteres am 20. Juni in Landau. Da kann ich mal wieder meine Outfits ausführen. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten, die sind leider noch geheim, bleibt neugierig!