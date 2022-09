Wo sehen Sie an sich Spuren des Alters?

Sina: Ein Make-up-Artist sagte mir: «Bevor du die Fotos machst, halte zwei Minuten die Hände in die Höhe, damit das Blut wegfliesst. Dann sieht man die Adern nicht, und deine Hände sehen jünger aus.» Aber was stört mich an mir? Bänz, sag du zuerst.

Friedli: Nüt. Mir hat vor langer Zeit eine Shiatsu- Frau gesagt: «So chli Tränesäck ghöre zu dir, suscht hätsch s ja nöd.» So einfach. Auf Fotos sehe ich mir den älteren Mann an. Aber ehrlich: Wenn du in unserem Alter nicht im Reinen mit deinem Äusseren bist, hast du was falsch gemacht. Ich fühle mich geistig viel jünger, sprich freier als mit 20.

Sina: Mein Körper hat mich schon mehrmals gegroundet. Bis ich dann wieder auf den Füssen stehe, dauert es oft länger. Dies auszuhalten, ist schwer für mich.