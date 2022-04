Sara Leutenegger stellt Mom-Shaming an den Pranger

Sara versteht nicht, was dieses Mom-Shaming unter Mütter soll. «Es gibt doch nicht nur richtig und falsch. Was für uns stimmt, muss für andere nicht stimmen und umgekehrt», sagt sie. Auf die Frage, was denn die Kritik an ihre Rolle als Mutter mit ihr macht, antwortet Leutenegger: «Das prallt an mir ab. Dafür bin ich zu selbstbewusst. Ich weiss, dass Lio ein sehr glückliches und fröhliches Kind ist und das ist es, was zählt.»