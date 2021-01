Sara Leutenegger: «Wir hatten alle Corona»

In einer Instagram-Story führt Sara kurz darauf aus: «Wir sind in der Silvesternacht notfallmässig in den Spital gefahren, weil Lio plötzlich sehr hohes Fieber hatte.» Die Vorsichtsmassnahmen des Paares hatten nicht gereicht. «Wir wollten ihn nicht anstecken, trugen zuhause Maske und desinfizierten unsere Hände und es ist trotzdem passiert.» Sara musste mit Lio drei Nächte im Spital bleiben. «Es hat mir das Herz zerrissen, ihn so leiden zu sehen.» Aber nun konzentriere sie sich auf das Positive: «Wir sind so froh, dass es ihm und uns wieder gut geht!