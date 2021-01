Das Herz von Model und Ex-Miss Schweiz Kerstin Cook, 31, geht zum Jahresende an all jene, die 2020 mit finanziellen und gesundheitlichen Probleme zu kämpfen hatten, an die Menschen, die Leben retten und für andere kämpfen. «An alle, die ihre Lieben verloren haben. Die sich nicht verabschieden konnten. Jeden, der sich eingesperrt und alleine fühlt. An Menschen, die überlebt haben und noch immer kämpfen. An alle, die ihr Lächeln nicht verloren haben.»