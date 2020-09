Es ist nicht das ersten Mal in ihrer Karriere, dass Mathilde Gremaud in neue Sphären springt. Bereits als 17-Jährige war sie die erste Frau, die an einem Wettkampf den «Switch Double Cork 1080» landete. Das brachte ihr an den X-Games 2017 in Oslo im Big Air Gold – als erste Frau mit der Maximalnote von 50 Punkten.