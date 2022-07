Aline Danioth erholt sich mit Yoga in den Bergen

Fanny Smith kühlt sich mit alkoholfreien Cocktails ab

Wenn das Thermometer steigt, ist auch Fanny Smith (30) am liebsten in den Bergen. In ihrer Heimat im Waadtland geniesst sie die etwas kühleren Temperaturen in den Bergen bei Villars-sur-Ollon. Dort schlürft sie nach eigenen Angaben einen alkoholfreien Cocktail zum Sonnenuntergang und geniesst die Aussicht auf die heimische Berglandschaft. «Den Sonnenuntergang an meinem Lieblingsort geniessen», schreibt sie zu den Fotos.