Skiass Marco Odermatt (24) waren die Tropennächte einfach zu heiss. Darum hat er sein Bett zu Hause in Beckenried gegen eines in einer Hütte auf luftiger Höhe getauscht: Der Nidwaldner übernachtete hoch oben über Engelberg auf dem Titlis. «Ein Wochenende in den Bergen. Was für eine tolle Erfahrung auf 3'020 m.ü.M. zu schlafen», findet er. Dann toppt er diese Erfahrung aber sogar noch: Bei Sonnenaufgang gleitet er mit den Ski und in kurzen Hosen über frisch präparierte Pisten der Sonne entgegen. Aufs Skifahren kann und will der Rennfahrer eben auch im Sommer bei brütender Hitze nicht verzichten.