Schweizer Starkoch hilft in New York den Ärmsten

Daniel Humm bleibt selbst in der grössten Krise seiner Karriere optimistisch: «Ich hatte diese Idee, fünf Tage später war sie umgesetzt, und in den nächsten Wochen werden wir 100' 000 Mahlzeiten zubereiten. Das gibt mir Zuversicht, auch wenn ich nicht weiss, was die Zukunft bringt. Aber uns fällt schon was ein», sagt der Schweizer Koch, dessen Weltkarriere in diesen Tagen eine weitere, unerwartete Wendung genommen hat.