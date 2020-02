Was an deinem Gesicht/Körper stört dich am meisten und warum?

Meine Lippen sind 0815, aber das ist ok. Ich möchte in keine Beautynorm der heutigen speziellen Zeit passen. Mein Körper ist 41 und nicht mehr 20. An der einen oder andern Stelle schwabbelt es ein bisschen, auch das ist in Ordnung. Zum Glück dreht sich im Leben nicht alles nur um Äusserlichkeiten.



Was tust du für Body-Positivity?

Ich bewege mich im Alltag und schnappe genügend frische Luft, das gibt mir ein gutes Körpergefühl. Meine schlanken Gene habe ich von meiner Mutter vererbt bekommen. Spannend, dass wir alle unterschiedlich geformt sind. Wollten alle in ein allgemeines Körpermodell reinpassen, wäre es langweilig. Die Bewegung Body-Positivity finde ich gut und dass man sich akzeptiert, wie man ist. So genannten Körperidealen krampfhaft nachzueifern, ist ungesund. Zum Glück sind Geschmäcker unterschiedlich, das macht das Leben spannend.