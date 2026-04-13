Schweizerin Neah Hefti (12) ist das neue Film-Heidi

Sie wird das neue Heidi

Bei diesem ersten Erfolg soll es aber nicht bleiben: Neah hat schon gleich das nächste Projekt angehängt. Sie wird das neue Heidi in der TV-Serie, die schon bald als Koproduktion von RTL und SRF entsteht und ab 2027 zu sehen sein soll. «Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Heidi spielen darf», so Neah. «Früher habe ich selbst die animierte Heidi-Serie geschaut, darum kenne ich die Geschichten gut.»