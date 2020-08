Style: Wow! Sie haben extra für unseren Fototermin die Woh­nung aufgeräumt, gepützelt und Unmengen Blumen besorgt. Beeindruckend!

Seb Lorez: Nein. Das sieht immer so aus bei mir, ich mags ordentlich und sauber und gemütlich. Ausserdem bin ich erst vor zwei Wochen hier eingezogen. Vor vier Jahren schon hatte ich mich für diese hübsche Genossenschaftswohnung beworben, und dann bekam ich im Frühling plötzlich den Zuschlag. Der grosse Aufsteller im Lockdown! Zeit, alles auszupacken, die Möbel zu platzieren, hatte ich ja genug. Und nicht die geringste Lust, lange in einem Chaos zwischen Umzugskisten zu leben, jetzt, wo ich vermehrt daheim bin. Übrigens mein erstes eigenes; vorher habe ich in WGs gelebt. Das war okay, aber das Alleinsein geniesse ich nun schon sehr.



Sie sind als Musiker zur Untätig­keit verdonnert. Leiden Sie darun­ter, nicht auftreten zu können?

Ja, natürlich bedaure ich sehr, nicht an Konzerten zu sein, den Groove des Publikums zu spüren, der so süchtig macht. Untätig war ich aber diese letzten Monate nicht. Ich habe an Melodien und Texten für neue Songs gefeilt und war täglich in meinem Übungslokal. Und auch im Studio. Anfang August erscheint meine neue Single namens «I Hope You Know». Da steckt viel Arbeit drin, auch wenn man das nicht sieht.