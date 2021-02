Doch Dodo, der für Good Vibes wie «Hippie-Bus» bekannt ist, wäre nicht Dodo, wenn er nicht mit Optimismus nach vorne blicken würde. So sagte er sich: «Jetzt musst du eben ins kalte Wasser springen.» Eine Metapher, die er bald wortwörtlich nimmt, denn auf Youtube ploppen bei ihm immer wieder Berichte des Extremsportlers Wim Hof, 61, auf, der die Kälte für sich entdeckte. Dodo ist fasziniert. «Ich reiste für eine Woche nach Polen an seinen Workshop.» Bereits am ersten Tag hiess es: nur in Unterhose und mit Wanderschuhen bekleidet eine Stunde «Silent Walking» in der verschneiten Berglandschaft. «Der Mensch stirbt bei Kälte nicht sofort, wir halten sie aus.» Ende Woche dauerte die Wanderung dann gar drei Stunden – auf den Berg Śnieżka.