In der Kapelle Maria Dreibrunnen in Bronschhofen SG gibt sie ihrem langjährigen Freund Silvan Rutz, 29, das Jawort; die beiden haben sich in der Berufsmaturitätsschule kennen gelernt und sind seit acht Jahren ein Paar. Einen Moment ihres Hochzeitstages hervorheben möchte sie nicht, aber: «Wegen Covid musste man ja vieles absagen. Doch als ich in der Kirche in die Gesichter meiner liebsten Menschen geschaut habe, war ich einfach sehr dankbar und habe es genossen, dass wir diesen schönen Tag feiern dürfen.»