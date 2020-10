Fällt es dir wirklich so leicht, am 1. November loszulassen? Da ist viel Macht im Spiel.

Die Macht ist nicht das Problem. Das Adrenalin wird mir fehlen. Du hast jeden Tag ein Problem zu lösen, deine Meinung ist gefragt, man muss Entscheidungen treffen. Du bist im Zentrum eines grossen Systems. Das kreiert eine positive Energie. Deshalb werden wir am 1. November verschwinden. So weit weg wie trotz Corona möglich. Weg von allen Gewohnheiten, am besten in eine andere Zeitzone. Keine Anrufe, keine E-Mails. Ich brauche diesen Shutdown. Brutal und konsequent.