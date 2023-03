Die Probleme des Bankenalltags hält der Vater von zwei Söhnen aus dem Familienleben heraus. «Er ist dann sehr still und in sich gekehrt», so Tina Ermotti. «Es kann manchmal Tage dauern, bis er Probleme und Themen, die ihn umtreiben, aus dem Kopf bekommt und wirklich abschalten kann. Ich muss ihn dann lassen.» Für ihn ist dieses Verhalten selbstverständlich: «Das ist meine Art, meine Familie zu schützen. Warum sollte ich an Wochenenden über all diese Probleme sprechen?» Er habe auch stets versucht, seine beiden Söhne so wenig wie möglich mit seinem Erfolg zu konfrontieren.