An den Trennungsschmerz wird sich Shwane Fielding jedoch gewöhnen müssen. Ihr zukünftiger Wieder-Ehemann lebt in Dallas, USA. Darum muss das texanische Ex-Model zwischen seinen Liebsten hin und her pendeln. «Ich möchte meine Kinder mindestens zwei Wochen pro Monat sehen», sagt Fielding, «sie haben erste Priorität.»