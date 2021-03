Gedanken an Biathlon sind weit weg. Bis ein gemeinsamer Freund, eben-

falls aufstrebender Mountainbiker, an einem Rennen in Zermatt teilnimmt: Er starte hier für Lucas. Und gewinnt. «Das ist mir so eingefahren. Da habe ich gedacht: Das könnte ich auch schaffen.» Baserga tastet sich langsam wieder an den Sport heran, fragt sich: «Was brauche ich, was kann ich machen, damit ich weiterkomme?» Ihr Psychiater rät ihr, abwechselnd zwei Tage zu trainieren und sich dann wieder zwei Tage Zeit für sich und ihre Trauer zu nehmen, solange sie das brauche.