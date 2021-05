Auf wen in Ihrem Umfeld trifft das zu?

Beatrice Egli: Mein Mami ist extrem so. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, was sie alles gemacht hat, auch mein Papi. Vier Kinder, ein Geschäft und so viel unter einen Hut gebracht mit so viel Liebe und Verständnis. Gleichzeitig haben sie uns in unseren individuellen Richtungen gepusht. Heute liebe ich es zu sehen, wie jeder in meinem Umfeld sein Ding macht. Aber meine kleinsten Helden sind natürlich mein sechs- und vierjähriger Neffe. Sie sind Helden im Herzen erobern! (Lacht) Kürzlich kam Rafael zu mir: «Tante Beatrice können wir wieder ein bisschen miteinander reden? Ich habe so viel zu erzählen.» Da geht mir das Herz auf.