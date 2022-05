Simonetta Sommaruga ehrt Mike Müller

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (61) beweist Humor: Am Eröffnungsabend der 35. Oltner Kabaretttage am gestrigen Mittwoch, 11. Mai 2022 würdigt sie in ihrer Rede den diesjährigen Gewinner vom Comedy-Preis «Prix Cornichon» Mike Müller (58). Der Kabarettist und Schauspieler nimmt seinerseits gerne auch mal Mitglieder des Bundesrats auf die Schippe. Dass die Sieben nebst dem Politisieren tatsächlich ab und zu auch für ordentlich Lachstoff sorgen, ist Sommaruga klar: «Das ist sozusagen unser Service Public für die heimische Kabarett-Szene», sagt die 61-Jährige in ihrer Rede.