Swiss Music Awards 2023

Sina & Zian räumen ab

An den Swiss Music Awards 2023 räumen die Walliserin Sina und Tizian «Zian» Hugenschmidt ab: Sie gewinnen je einen der begehrten Betonklötze in den Kategorien «Best Female Act» und «Best Male Act». Wir waren an der wichtigsten Verleihung der Schweizer Musikszene dabei.