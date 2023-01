Mustafa Erkan trat 2002 in die SPD ein und politisierte für die Sozialdemokraten in verschiedenen Positionen und Ämtern. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Einzug in den Landtag von Niedersachsen, wo er 2017 jedoch eine Kampfabstimmung verlor und daraufhin von seinem Amt und aus der SPD austrat. 2018 kandidierte er für die AKP, der Partei des türkischen Staatspräsidenten Erdoğan für einen Sitz in der grossen Nationalversammlung, wurde jedoch nicht gewählt. Aus seinem Instagram-Profil mit 122'000 Followern geht jedoch hervor, dass sich Mustafa Erkan noch immer stark für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei engagiert. Ausserdem scheint er ein Fan von Gerhard Schröder (87) zu sein. Sein letzter Post zeigt ihn mit dem Alt-Bundeskanzler, dazu schreibt er bewundernd: «Noch immer der Beste!»