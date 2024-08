Aus Langeweile ans Klavier

Lisa Streich wird 1985 im schwedischen Provinzbezirk Norra Råda geboren und wächst im Weiler Uddeholm nahe der Grenze zu Norwegen auf. «Weil dort so wenig los war, habe ich immer Klavier gespielt – aus Langeweile sozusagen», erinnert sie sich. Ihre Mutter, eine Englischlehrerin, zeigt ihr die C-Taste und legt Noten aufs Pult, den Rest bringt sie sich selbst bei. Dann bekommt ihr Vater einen Job in Hamburg, und die Familie zieht um in die Provinz von Schleswig-Holstein. «Von Niemandsland zu Niemandsland», wie Lisa sagt. «Also blieb mir nichts anderes übrig, als weiter Klavier zu üben.» Mit 14 schreibt sie erste kleine Stücke. «Die klangen recht traditionell», erzählt die Musikerin. «Sie waren eher geprägt von dem, was in meinen Fingermuskeln einprogrammiert war, als von Herz oder Kopf.» Ihr grosses musikalisches Aha-Erlebnis hat sie, als ihre Mutter mit ihren Schülern die «West Side Story» aufführt. «Das hat mich sehr beeindruckt», erinnert sich Lisa. «Da habe ich zum ersten Mal Musik wirklich erlebt. Kurz danach hörte ich das Musical ‹Anatevka›, das mich genauso faszinierte.» Dass Musik einmal ihr Beruf werden soll, kann sie sich damals nicht vorstellen: «Ich liebte das Klavierspielen, aber ich fand es immer schrecklich, auf der Bühne zu sein. Und ich dachte: Wer mit Musik Geld verdienen will, muss auf der Bühne sein.»