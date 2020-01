Ski-Star Urs Kryenbühl und Freundin Nadine ganz privat

So glücklich Kryenbühl mit seinem Erfolg in Italien ist – er erwartet nun nicht, ständig auf dem Podest zu stehen. Schliesslich ist er vorher erst zweimal in die Top 20 gefahren. Und jetzt steht das Lauberhornrennen an, wo er bei seinem einzigen Start nur 40. wurde. Trotzdem: «Ich will jede Abfahrt genau so angehen wie in Bormio.»