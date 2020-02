Ob die Swiss Music Awards davon betroffen sind, war zunächst unklar. Die Veranstalter teilten am Freitagnachmittag mit, dass der Anlass «mit reduzierter Gästeanzahl» stattfinde. «Die SMA-Award-Show kann heute im KKL Luzern durchgeführt werden und wird auf SRF zwei und auf den Kanälen und Online von SRF 3 und OneTV um 20.10 Uhr übertragen werden», schreiben die Organisatoren.



Mit dieser Art der Durchführung würden die Auflagen des Bundesrates und der kantonalen Behörden vollumfänglich erfüllt. «Gäste und Mitwirkende, die sich in den letzten 20 Tagen in den Risikogebieten China, Südkorea, Norditalien, Iran und Singapur aufgehalten haben, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen», heisst es weiter. Abgesagt wurd dagegen das Showcase mit Seven für das öffentliche Publikum. «Das Konzert findet im verkleinerten Rahmen statt.»