So bescheiden feiert Beatrice Egli ihren Geburtstag

Am Nachmittag noch im blau-weissen Kleid mit grossem Sonnenhut und Sonnenbrille liess Beatrice Egli es sich im Aussenbereich eines Cafés gut gehen, am Abend folgte dann das Geburtstags-Dinner, bei dem sie sogar eine Schärpe tragen durfte – wie es sich für ein Geburtstagskind nun mal gehört. In ihrer Instagram-Story bedankt sie sich überschwänglich bei ihren Fans. «Ich habe so einen schönen Geburtstag. Danke an alle, die heute an mich gedacht haben», schreibt sie und versieht die Nachricht mit einem kleinen Herz.