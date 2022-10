So erfuhr Michelle Hunziker von Auroras Schwangerschaft

Nun teilte Aurora in einer Instagram-Story mit ihren Followerinnen und Follower auch den Moment, in dem Michelle von der Schwangerschaft ihrer Tochter erfuhr. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie und ihre Mutter sich innig umarmen und sich offensichtlich gemeinsam über den baldigen Nachwuchs freuen. Zudem verriet sie einen Fun Fact: «Meine Mutter und ich trugen an diesem Morgen denselben Schlafanzug.»