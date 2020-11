Maria Walliser weiss gerade nicht recht, wohin mit all den Gedanken und der Trauer, nachdem sie vom Tod ihrer ehemaligen Teamkollegin erfahren hat. Nur wenige Wochen nach der Dia­gnose erlag De Agostini 62-jährig am Wochenende ihrer schweren Krankheit. Und wie Walliser geht es seither der ganzen Skiwelt. In der Öffentlichkeit war Doris De Agostini zwar nicht mehr sehr präsent in den vergangenen Jahren. Doch für Wegbegleiterinnen wie Marie-Theres Nadig, 66, ist die Athletin unvergesslich: «Sie war so nett, freundlich, aufgestellt und zuvorkommend, dass man sie einfach gernhaben musste.»